Wer künftig Banijay Germany hört, muss verstärkt auch an Produktionsfirmen außerhalb Deutschlands denken. Schon heute gehört auch B&B Endemol Shine Schweiz zum Konzern und nun wird das Unternehmen durch Endemol Shine Polska erweitert. Die Produktionsfirma mit Sitz in Warschau arbeitet künftig unter dem Dach von Banijay Germany, in diesem Rahmen ernennt Banijay Malgorzata Perkowska-Czaja zur neuen Geschäftsführung von Endemol Shine Polska.

Perkowska-Czaja kommt von Rochstar, wo sie ein Jahr lang als Geschäftsführerin für die Entwicklung und Umsetzung der Markt- und Vertriebsstrategien des Labels verantwortlich war. Zuvor war sie sieben Jahre bei Endemol Shine Polska als Director of Non-Scripted Sales tätig, nun also die Rückkehr. Sie berichtet an Fabian Tobias, der seinen Verantwortungsbereich als Managing Director von EndemolShine Germany dadurch weiter ausbaut.

Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany, erklärt: "Wir heißen Malgorzata und das Team von Endemol Shine Polska herzlich willkommen bei Banijay Germany. Die Integration ist ein strategischer Schritt, der unsere Beteiligung an der B&B Endemol Shine in der Schweiz ergänzt und unsere europäische Perspektive erweitert. Fabian Tobias wird auch das polnische Label unter unserem Dach stärken und ausbauen." Fabian Tobias sagt, der polnische Markt sei "spannend und sehr dynamisch". Tobias: "Wir haben bereits in den vergangenen Jahren Projekte partnerschaftlich und erfolgreich umgesetzt. Das werden wir intensivieren."

Und Malgorzata Perkowska-Czaja sagt: "Endemol Shine Polska hat sich einen Ruf für qualitativ hochwertige Unterhaltung erarbeitet, und ich freue mich darauf, als Geschäftsführerin wieder in das Unternehmen einzusteigen und gemeinsam unter dem deutschen Dach, neue Möglichkeiten zu erkunden, um das Angebot zu diversifizieren und auf der Leistung in allen Genres aufzubauen." Endemol Shine Polska hat in den vergangenen 20 Jahren lokale Adaptionen von Marken wie zum Beispiel "Don't Forget The Lyrics", "MasterChef", "Lego Masters", "Big Brother", "Your Face Sounds Familiar", "All Together Now" und "You Can Dance" produziert.