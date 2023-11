Das globale Medienunternehmen Paramount sowie die RSG Group mit Marken wie McFit, John Reed oder auch Gold’s Gym, sind eine strategische Partnerschaft für den deutschen und österreichischen Markt eingegangen. Im Rahmen dessen erhalten neue Kundinnen und Kunden von McFit, oder einem anderen Fitness-Anbieter von RSG, künftig ein Jahr lang ein Gratis-Abo von Paramount+. Die beiden Unternehmen wollen darüber hinaus auch bei Marketingaktivitäten zusammenarbeiten, um das Angebot zu bewerben.

Sabine Anger, Senior Vice President Streaming, Northern, Central and Eastern Europe bei Paramount, sagt zu dem Deal: "Paramount+ ist ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um mit unserem Publikum in Kontakt zu treten. Mit dieser Partnerschaft haben wir wirklich über den Tellerrand geschaut, um eine perfekte Ergänzung für unser breites Premium-Unterhaltungsangebot zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschaft mit der RSG Group und McFit uns dabei helfen wird, in Deutschland und Österreich weiter an Stärke zu gewinnen."

Und Pierre Geisensetter, Director Brand & Communications McFit, sagt: "Wir sind sehr glücklich und stolz über die Zusammenarbeit mit Paramount+. Wir konzentrieren uns darauf, dass unsere Mitglieder beim Training Spaß haben: Durch diese Zusammenarbeit bieten wir nicht nur einen außergewöhnlichen Wert für ihr Fitnessprogramm, sondern auch für ihre Rest Days. Durch die Partnerschaft mit Paramount+ ermöglichen wir es ihnen, Blockbuster, Originalserien und Reality-Shows zu streamen – während einer Cardio-Session im Gym, zu Hause an trainingsfreien Tagen oder auf dem Weg zum Fitnessstudio."

Paramount+ ist in Deutschland vor rund einem Jahr gestartet und hat bereits eine Reihe von eigenproduzierten Inhalten veröffentlicht, darunter "Drag Race Germany". In wenigen Tagen folgt mit "Eine Billion Dollar" ein großer Aufschlag im Fiktionalen. In Sachen Wahrnehmung könnte Paramount+ aber wohl auch noch besser performen. Im Frühjahr musste der damalige Deutschlandchef von Paramount, Till Weidemüller, nur wenige Monate nach dem Start von Paramount+ gehen. Einen Nachfolger gab es nicht. Sabine Anger führt Paramount+ seither auch im deutschsprachigen Raum.