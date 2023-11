Auch in diesem Dezember will Nachrichtensender ntv wieder einen Jahresrückblick mit Politiker Gregor Gysi und Entertainer Harald Schmidt ausstrahlen. "Gysi und Schmidt: Der ntv Rückblick" wird am Donnerstag, den 21. Dezember, am späten Abend ab 23:30 Uhr in Erstausstrahlung gezeigt. Das hat der Sender am Dienstag bekanntgegeben. Aufgezeichnet wird das Programm zwei Tage zuvor im Club "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin.