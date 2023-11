am 21.11.2023 - 10:32 Uhr

Anfang dieses Jahres wurde The History Channel auch Kabelkunden zugänglich gemacht. Das wurde möglich, weil Sky die Verbreitung anderer Sender beendet hatte (wir berichteten). Crime + Investigation ist im Kabel weiterhin nicht vertreten, kann aber über IPTV und Satelitt auf der Plattform gesehen werden.



Evelyn Rothblum, die bei Sky als Chef Transformation Officer arbeitet, sagt: "Unseren Kunden können wir damit auch in Zukunft die beiden äußerst beliebten Factual Entertainment Sender anbieten, die unser Portfolio perfekt ergänzen und werthaltiger machen." A+E Networks Germany-Geschäftsführerin Kathrin Palesch erklärte: "Seit mehr als 14 Jahren kommen Sky-Kunden im deutschsprachigen Raum in den Genuss der hochwertig produzierten Doku-Inhalte unserer Sender. Ich freue mich sehr, dass wir diese äußerst erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit fortsetzen."





Der Vertrag regelt die Verbreitung der beiden Programme auf den Sky-Plattformen in Deutschland und Österreich, aber auch bei Sky Schweiz. Der History Channel plant ab dieser Woche etwa mehrere Programme vom 60. Todestag von John F. Kennedy, C+I bietet im Dezember unter anderem "Rätselhafte Kriminalfälle der Geschichte" und "Frauen im Todestrakt" an.