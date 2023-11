Anfang Dezember werden die Aufzeichnungen für die neue Staffel von "Das Supertalent" starten - und anders als in der Vergangenheit zieht es RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual diesmal nicht in ein schickes Theater. Stattdessen geht die Produktion der neuen und wohl recht kompakten Staffel diesmal in den Kölner MMC Studios über die Bühne.

Neu ist zugleich, dass RTL bei der Neuauflage seiner Castingshow auf eine Live-Show zum Finale verzichten wird. Das hat ein Sprecher des Senders jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. "Das Finale vom 'Supertalent' 2024 wird aus produktionstechnischen Gründen nicht live sein", heißt es zur Begründung. Das bedeutet zugleich, dass erstmals nicht das Publikum darüber entscheiden wird, wer aus der Staffel als Sieger hervorgeht.

Tatsächlich drückt RTL bei der Produktion der nunmehr 16. Staffel ziemlich auf die Tube: Innerhalb von kaum mehr als einer Woche sollen sämtliche Folgen im Kasten sein, die Finalshow soll am 15. Dezember aufgezeichnet werden. Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell werden die aus "Let's Dance" bekannte Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova und die aktuelle "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker, am Jurypult Platz nehmen (DWDL.de berichtete).

Neu ist zugleich der Ausstrahlungszeitraum: Anders als in der Vergangenheit wird RTL die "Supertalent"-Suche nicht zum Jahresende hin ausstrahlen, sondern bereits zum Start ins Jahr - was zugleich bedeutet, dass die nächste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im kommenden Jahr später ausgestrahlt wird als bislang üblich. Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, hat RTL aber noch nicht bekannt gegeben.

Über 14 Staffeln hinweg war "Das Supertalent" ein verlässlicher Quoten-Garant für RTL - in der Hochphase hatte der Privatsender die Show sogar gegen "Wetten, dass..?" ins Rennen geschickt. Mehr als acht Millionen Menschen schalteten einst in der Spitze ein. Nachdem sich RTL zwischenzeitlich von Dieter Bohlen trennte, brachen die Quoten der "Supertalent"-Suche allerdings ein: Zeitweise verzeichnete die 15. Staffel Ende 2021 nicht mal mehr eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei weniger als acht Prozent. Danach schickte RTL seinen einstigen Hit erstmal in eine Pause.