Seit mehr als 30 Jahren ist "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein fester Bestandteil des RTL-Programms. Nun bekommt die Dailysoap einen neuen Ableger - und der ist durchaus ungewöhnlich, richtet er sich doch an eine besonders junge Zielgruppe. UFA Serial Drama wird im kommenden Jahr für Super RTL und RTL+ eine Kinder-Serie produzieren, die im "GZSZ"-Universum angesiedelt ist, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte.

"Die Produktion einer neuen Live-Action-Serie im 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'-Universum ist für Super RTL etwas ganz Besonderes", sagt Thorsten Braun, CEO von Super RTL. "Gemeinsam mit RTL+ und der UFA wollen wir eine Serie erschaffen, die von der enormen Strahlkraft der Marke 'GZSZ' profitiert und sich mit Themen wie Sport, Musik und der ersten Liebe gezielt an die etwas älteren Kids richtet. Wir finden es super, dass wir nach dem erfolgreichen Start von 'Woozle - Die Serie' gleich ein weiteres, eigenproduziertes Fiction-Format auf den Weg bringen können."

Im Zentrum des Spin-Off stehen sechs Freunde, die in Berlin einen Platz für sich und ihre Skater-Skills suchen. Schon bald müssen sie jedoch mit Leidenschaft, Talent und der nötigen Portion Cleverness für ihren Safe Space kämpfen. Ganz in der Nähe vom aus "GZSZ" bekannten "Kollekiez" soll auf diese Weise ein "echt urbanes Abenteuer" erzählt werden.

"Wir freuen uns riesig über die Beauftragung unserer neuen Kids-Serie. Es ist so wichtig, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen. Sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt – und das, obwohl sie unsere Zukunft sind", so Helga Löbel, Produzentin bei UFA Serial Drama. "Es gibt in Deutschland nicht häufig die Möglichkeit, originäre Live Action für Kids zu produzieren."

Die Besetzung der Rollen steht übrigens noch nicht fest, noch im Dezember sollen jedoch die entsprechenden Castings beginnen. Gesucht werden Kids "mit Skating- oder BMX-Skills, musikalischem Talent in Singen, Rappen oder Hip-Hop" - und idealerweise auch mit "Graffiti-Fähigkeiten". Geplant sind zunächst 26 Folgen, die in Berlin entstehen sollen.