Seit 1966 gibt es die "Sportstudio Reportage" im ZDF bereits, zum neuen Jahr hin wird das sonntägliche Format allerdings deutlich umgebaut. Entsprechende Medienberichte hat das ZDF gegenüber DWDL.de bestätigt. An den Schrauben wurde mit dem Ziel gedreht, die Sendung fit für digitale Verbreitungswege und die ZDF Mediathek zu machen. Konkret sollen unter dem Titel ab 2024 Sport-Dokumentationen laufen, also Porträts von Athletinnen und Athleten sowie investigative Sport-Reportagen.

Eine Moderatorin soll es ab dem kommenden Jahr nicht mehr geben. Aktuell noch führen Norbert König, Rudi Cerne und Andrea Petkovic regelmäßig durch das Format. Norbert König hat mit Abstand die meisten "Sport-Reportagen" im ZDF moderiert, gefolgt von Rudi Cerne. Beim Sendeplatz bleibt es in der Regel: Auch die unter der Marke laufenden Dokumentationen und Reporten sollen sonntags um 17:10 Uhr zu sehen sein. Im Falle von Live-Sport-Übertragungen, etwa an Wintersporttagen, wird die Sendung allerdings entfallen. So haben die Live-Strecken fortan Platz bis um 18 Uhr im ZDF-Programm.



Die klassische Spielberichte aus unterschiedlichen Sportarten, die bisher in der "Sportstudio Reportage" untergebracht waren und gerade für kleinere Sportarten wichtige Sichtbarkeit im Free-TV bedeuten, sollen verschoben werden. Ab 2024 sollen diese im dann neuen "ZDF Mittagsmagazin" unterkommen. Nach ZDF-Angaben soll in der wochentags von 12:10 bis 14 Uhr laufenden Sendung dann auch ein Schwerpunkt auf den Breitensport gelegt werden.

Alle Veränderungen würden im Rahmen des ZDF-Strategieprozesses "Ein ZDF für alle" erfolgen, mit denen der Weg zur Verjüngung der ZDF-Programmangebote eingeschlagen wird.