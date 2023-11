Als RTL am 25. November 2022 bekannt gab, eine zweite Staffel von "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" zu bestellen, war das durchaus eine kleine Überraschung. Die Sendung, in der ähnlich wie beim "Sommerhaus der Stars" Paare mitmachen, die – anders als beim "Sommerhaus" – aber inzwischen getrennt sind, machte linear keine gute Figur. Am Ende holte die Produktion klar einstellige Marktanteile – und wurde letztlich sogar in die Nacht geschoben. Eine zweite Staffel, die in erster Linie für RTL+ entstand, kam bei RTL in diesem Jahr in der Late Prime ebenfalls nur auf einstellige Quoten in der klassischen Zielgruppe.

Und dennoch: Nun, nur wenige Tage früher als im Vorjahr, machte RTL publik, dass eine dritte Staffel schon beschlossene Sache ist. Die Dreharbeiten in Südafrika laufen bereits und werden im Dezember abgeschlossen sein. 16 Personen müssen dann in dieser erneut beweisen, dass sie "alte Gräben schließen, sich gegenseitig vertrauen als Ex-Paar zusammenarbeiten können". Seapoint zeichnet für das Format verantwortlich, das plangemäß 2024 bei RTL+ zu sehen sein soll.

Wer macht mit? Dabei sind Luisa und Max, die bei "Make Love, Fake Love" für Aufsehen sorgten. "Timina", wie das Traumpaar Melina und Tim in der Öffentlichkeit gerne genannt wurde, war Teil der 2020er-Staffel von "Love Island". Mike Cees sowie Michelle Monballijn lernten sich einst bei "Temptation Island" kennen, in dem Format mischten auch Nico Legat und Sarah Liebich mit. Zudem am Start: Tommy Pedroni & Sandra Sicora ("Ex on the Beach" 2021), Emanuell Weißenberger & Kim Virginia (u.a. "Are you the One") und Chiara Fröhlich & Lukas Baltruschat. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Gina aus der bis dato letzten "Big Brother"-Staffel. Sie ist mit ihrer Ex Emily dabei.