am 29.11.2023 - 15:50 Uhr

Ziemlich genau sechs Jahre ist es her, dass unter anderem DWDL über Pilotierungen zu neuen Sat.1-Krimis berichtete. Darunter war auch ein Format mit Vera Kasimir und Patrick Kalupa. Die Good Friends Filmproduktion von Nataly Kudiabor und Moritz von der Groeben arbeitete damals an einer Serie mit dem Arbeitstitel "Good Cop, Fat Cop". Eine ganze Zeit lang war es ruhig um die Serie – umso überraschender ist nun, dass kurz vor Jahresende 2023 die Pilotfolge doch noch im Sat.1-Programm auftauchen wird, wenn auch nur tief in der Nacht und unter deutlich harmloserem Titel. Gesendet wird das Projekt nun als "Beste Bullen".





Maxi Warwel, Marc Ben Puch, Karsten Speck und Manon Straché wirkten vor der Kamera mit, Andreas Knop schrieb das Buch, das Nico Sommer inszenierte. Aus dem Primetime-Seriengeschäft hat sich Sat.1 aktuell übrigens weitesgehend zurückgezogen, dafür produziert man Fiktionales wieder für den Vorabend. Aktuell läuft um 19 Uhr "Die Landarztpraxis", im Januar soll sich die neue Daily "Das Küstenrevier" anschließen.