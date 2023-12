Zwei Tage nach der Gruppenauslosung haben sich ARD und ZDF darauf verständigt, wie sie die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr untereinander aufteilen. Wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Montag mitteilten, wird es das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland aus München am Freitag, den 14. Juni um 21:00 Uhr im ZDF zu sehen geben.

Die beiden weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Ersten gezeigt: Am 19. Juni um 18:00 Uhr findet die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn in Stuttgart statt, ehe das DFB-Team schließlich am 23. Juni ab 21:00 Uhr in Frankfurt am Main gegen die Schweiz ran muss. Mit Blick auf die TV-Vermarktung kann sich vorerst also vor allem ARD Media freuen, schließlich ist das zweite EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft vorerst das einzige, das im sogenannten Werberahmenprogramm angesetzt ist.

Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde wird das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale der Nagelsmann-Elf übertragen, die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Das EM-Finale am 14. Juli 2024 um 21:00 Uhr in Berlin ist dann wieder im Ersten zu sehen.

Insgesamt werden ARD und ZDF zusammen 34 Spiele der Europameisterschaft zeigen, weitere 17 Partien überträgt RTL. Damit ist die Heim-EM komplett im Free-TV zu sehen, auch wenn sich die Telekom zunächst exklusiv die Rechte an sämtlichen Spielen für ihre Plattform MagenaTV gesichert hatte.