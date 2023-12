Fast 30 Jahre ist es her, dass Leo Kirch unter dem Namen "DF1 - das digitale Fernsehen" das erste digitale Pay-TV-Paket in Deutschland startete, ehe das Angebot nur drei Jahre später mit Premiere fusionierte. Seither ist es um die Marke DF1 still geworden, auch wenn sich so mancher TV-Nostalgiker mit Sicherheit gut daran erinnern mag.

© DF1

Interessant ist der Start von DF1 nicht zuletzt mit Blick auf den Betreiber, die vor wenigen Wochen gegründete DF1 Medien GmbH, deren 100-prozentiger Gesellschafter die MC Medien GmbH ist. Dahinter wiederum steht Ludwig Schäffler, der seit langem mit einer weiteren Firma technische Dienstleistungen für die bayerische Fernsehbranche betreibt. Als Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH wiederum fungiert mit David Müller ein langjähriger Mitarbeiter Schäfflers.

Schäffler und Müller schielen offenbar nicht zuletzt auf Programminhalte von ServusTV, die sie laut "Digitalfernsehen" bereits erworben haben sollen. Nicht minder spannend ist die Tatsache, dass auch der Sport-Streamingdienst DAZN im Rahmen einer Kooperation Inhalte beisteuern wird. Offiziell hat sich DAZN dazu bislang nicht geäußert, doch nach DWDL.de-Informationen sind entsprechende Pläne bereits unter Dach und Fach.

Mit dem Start diverser FAST-Channels hat DAZN zuletzt seine Free-Präsenz deutlich ausgeweitet. Ausgerechnet unter der alten Pay-TV-Marke DF1 dürfte diese demnächst noch einmal zusätzlich ansteigen.