"Testo" ist der Name der neuen Serie von Kida Khoda Ramadan, mit der er zusammen mit der ARD an den Erfolg von "Asbest" anknüpfen will. Als Hauptdarsteller, Co-Autor und Co-Regisseur erzählt er darin einen "knallharte Bankräuberstory mit furiosem Showdown" - so verspricht es zumindest der Sender. Die Ausstrahlung der Serie erfolgt ab dem 2. Februar in der ARD-Mediathek. An diesem Tag laufen alle Folgen zudem ab 22:20 Uhr im Ersten.

Die Rede ist von einem "experimentellen Format", das mit sieben viertelstündigen Folgen einem "kreativen und innovativen Regiekonzept" folgt, wie es heißt. Die Handlung ist schnell erklärt: Fünf Gangster, sechs Geiseln, eine Bank - und draußen steht das Gesetz. Die Rede ist von "Freiräumen zur Improvisation", die dem Cast um Ramadan gewährt werden. Neben ihm stehen Frederick Lau, Stipe Erceg und die Rapper Veysel und Mortel vor der Kamera. Dazu kommen Nicolette Krebitz, Jeanette Hain, Ruby O. Fee und Katharina Thalbach, die den Machos Kontra geben sollen.

Kida Khodr Ramadan schrieb die Drehbücher gemeinsam mit Jonas Hartmann, Christoph Gampl und Olivia Retzer. In weiteren Rollen sind unter anderem Ronald Zehrfeld, Kathrin Angerer, Uwe Preuss, Julius Feldmeier, Tanju Bilir sowie Burak Yiğit zu sehen. Die Kamera hat Armin Franzen übernommen. Olivia Retzer fungiert als Editorin und neben Kida Khodr Ramadan auch als Co-Regisseurin in ihrem Regiedebüt.

Bei "Testo" handelt es sich um eine Produktion von W&B Television im Auftrag der ARD Degeto. Produzenten sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Benjamin Munz.