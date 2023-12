Nachdem sich die Koalitionspartner der Bundesregierung auf die Pläne für das weitere Vorgehen in ihrer Finanzpolitik geeinigt haben, wird sich der Bundeskanzler am Abend zur besten Sendezeit den Fragen von Tina Hassel und Oliver Köhr im Ersten stellen. Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios und der ARD-Chefredakteur begrüßen Olaf Scholz ab 20:15 Uhr ein der kurzfristig ins Programm genommenen Sendung "Farbe bekennen". In der ARD-Mediathek wird die Sondersendung darüber hinaus schon ab 17:30 Uhr zum Abruf bereitstehen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

In der Sendung wird es unter anderem darum gehen, welche Kompromisse die Koalitionspartner eingehen mussten, um eine Lösung zu erreichen, und was vorgestellten Pläne für die Zukunft der Regierungsarbeit bedeuten. Darüber hinaus wollen Hassel und Köhr mit dem Kanzler über die Auswirkungen für die Wirtschaft sowie die Klima- und die Sozialpolitik sprechen.

Eine Sondersendung hat für den Abend auch das ZDF in Aussicht gestellt - allerdings nicht in Form eines Interviews mit dem Bundeskanzler. Dort wird stattdessen ab 19:20 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Durchbruch im Haushaltsstreit - Ampel-Koalition einigt sich" zu sehen sein. Moderiert wird die Sendung von Matthias Fornoff. Der Jahresrückblick mit Markus Lanz beginnt in Folge dessen erst um 20:25 Uhr. Im Ersten kommt es im Abendprogramm ebenfalls zu Verschiebungen.