Ab Ende Januar dreht sich bei RTL an vier Freitagen alles um viele kleine, bunte Steine. Am 26. Januar kehrt "Lego Masters" zur besten Sendezeit ins Programm zurück, diesmal mit einer "Allstars"-Staffel. Wie RTL am Dienstagnachmittag auf X, früher Twitter, verriet, soll es Anfang 2024 ein Wiedersehen mit Kandidatinnen und Kandidaten zurückliegender Staffeln geben. Sie sollen "ihr Können erneut unter Beweis stellen" und in vier Folgen um den Titel "Lego Master Allstar 2024" kämpfen.

Zu sehen gibt es die Episoden jeweils freitags ab 20:15 Uhr. Eine Woche zuvor, also am 19. Januar, startet um 20:15 Uhr die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" – die Auftaktfolge wird abendfüllend ausgestrahlt. Am letzten Freitag im Januar und am ersten Freitag im Februar wird das Dschungelcamp dann Lead-Out der "Lego Masters" sein, die übrigens erneut von Ex-"IbeS"-Host Daniel Hartwich moderiert werden.

Für die Lego-Show ist es der erste Einsatz im Dschungel-Umfeld. Die bis dato letzte Staffel lief im September und Oktober 2023 – mit knapp 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 2022 war das Format im Dezember ausgestrahlt worden. Die "Lego"-Sendung übernimmt somit für "Murmel Mania". Die Murmel-Show war 2022 und 2023 freitags vor "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eingesetzt worden. 2023 übrigens mit insgesamt vier Folgen, die im Schnitt etwas mehr als 14 Prozent bei den Jüngeren generierten. Ab 2024 wird die Murmel-Show allerdings in Sat.1 laufen. Der Münchner Privatsender hat für das Programm jedoch noch keinen Ausstrahlungstermin verraten.