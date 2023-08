am 10.08.2023 - 14:00 Uhr

Die Spielshow "Murmel Mania" wechselt nach drei Staffeln überraschend den Sender: Nachdem das von Talpa unter dem Originaltitel "Marble Mania" entwickelte Format hierzulande in den vergangenen Jahren bei RTL zu sehen war, soll die Ausstrahlung ab 2024 bei Sat.1 erfolgen. Wie der Sender bestätigte, hat sich Sat.1 exklusiv die Produktionsrechte für mehrere neue Staffeln gesichert.

"Die strategische Zusammenarbeit mit John de Mols Talpa macht Spaß", sagt Hannes Hiller, Entwicklungschef der Seven.One Entertainment Group. "Nach 'The Floor' ist 'Murmel Mania' die zweite Show, die wir für 2024 gemeinsam angehen. 'Murmel Mania' ist beste Familien-Unterhaltung." Die Show begeisterte alte wie junge Zuschauerinnen und Zuschauer, so Hiller weiter.

Für RTL war "Murmel Mania" in den vergangenen Jahren stets ein schöner Erfolg - mit steigenden Quoten. Die zu Jahresbeginn im Dschungelcamp-Umfeld ausgestrahlte Spielshow erreichte im Schnitt mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sowie rund 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit knapp 17 Prozent Marktanteil markierte der Staffel-Auftakt sogar einen Bestwert.

In Unterföhring wird man nun hoffen, möglichst viele Murmel-Fans zu Sat.1 zu locken - und vielleicht auch ein wenig Genugtuung verspüren, immerhin hatte RTL erst jüngst die Rechte an den bislang bei ProSieben ausgestrahlten Raab-Shows "Blamieren oder kassieren" und "Schlag den Besten" abgeluchst.

Unklar ist allerdings noch, mit welcher Besetzung "Murmel Mania" in Sat.1 künftig an den Start gehen wird. Bei RTL wurde "Murmel Mania" in den vergangenen Jahren von Chris Tall moderiert, während Frank Buschmann als Kommentator fungierte. Auch zur Frage, ob die Postcode Lotterie wieder im Umfeld der Sendung auftauchen wird, hat sich Sat.1 bislang noch nicht geäußert.