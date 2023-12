am 20.12.2023 - 12:49 Uhr

Eine weitere Comedy-Sendung ("Meine neue Freundin" hat gerade erst Premiere gefeiert) präsentiert Streamingdienst RTL+ im Laufe des Januars. Bei "Shut the f* up! Silent Library" handelt es sich um eine Adaption des japanischen "Silent Library". Die acht rund 15 Minuten langen deutschen Episoden wurden von Tresor TV umgesetzt. Darin stellen sich fünfer Teams besonderen Aufgaben in einer Bibliothek.

Der Haken: Man kennt es ja, in Bibliotheken ist Ruhe angesagt. Kein Gekicher, kein Schnauben, kein Schreien und kein Quieken – nur eisernes Schweigen, um den Dezibelmesser im Zaum zu halten. Mit dabei sind etwa der Cast der RTL+-Sitcom "Wrong", die Reality-Personen Christina Dimitriou und Kate Merlan oder TikTok-Stars wie unter anderem Maria Ziffy, Rick Azas und Clemens Brock. Veröffentlicht werden die Folgen ab dem 18. Januar.

Schweiger macht "Rocky"-Doku

Zehn Tage später, also am 28. Januar feiert dann eine Dokumentation über Boxer Graciano Rocchigiani" ihr Debüt beim Streamer. Nach Angaben von RTL erzähle sie "vom Leben eines unverwüstlichen Champions, von unmöglichen Comebacks und vom Box-Boom der 90er Jahre." "Rocky" sei der "spektakulärste Boxer" gewesen, den Deutschland je hatte. Thematisiert wird in der Doku auch sein unvorhersehbarer tragischer Tod. Er starb 2018 bei einem Verkehrsunfall. Umgesetzt wurde das Programm von Til Schweiger und Barefoot Media.

Wer es etwas gefühlvoller mag und auch etwas mit Pferden anfangen kann, der wird ab dem 15. Januar bei RTL+ fündig. Ab diesem Tag sollen zehn neue Folgen der Dramaserie "Heartland" beim Streamer zur Verfügung stehen. Diese gehören zur mittlerweile schon 14. Staffel des Formats.