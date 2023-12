am 22.12.2023 - 12:08 Uhr

Almuth Schult ist ab sofort fest als Expertin und Co-Kommentatorin bei Fußball-Übertragungen der ARD im Einsatz. Das teilte der Sender am Freitag mit. Schon in der Vergangenheit stand die ehemalige Nationalspielerin und Welttorhüterin von 2017 für den öffentlich-rechtlichen Sender vor der Kamera und überzeugte Kritiker und Publikum gleichermaßen mit ihrer Expertise. In der Vergangenheit war die 32-Jährige auch schon bei DAZN zu sehen.

Bei der ARD soll Schult künftig schwerpunktmäßig beim Frauen-Fußball im Rahmen von Live-Übertragungen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird sie außerdem das Team bei den Sendungen zu Fußball-Livespielen der Männer verstärken.

"Ich bin der ARD sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen", sagte Schult. "Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet und mir die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fußball zu sein. Es macht zudem viel Spaß, mit den unterschiedlichen Redaktionsteams zusammen zu arbeiten und immer neue Menschen kennenzulernen."