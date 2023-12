Amazon hat bestätigt, dass Prime Video in Deutschland ab dem 5. Februar Werbung in seinem Streaming-Angebot einführen wird. Kundinnen und Kunden können hierzulande somit etwas länger werbefrei schauen als in den USA, wo Werbespots schon ab dem 29. Januar standardmäßig zu Prime Video gehören werden.

Schon im September hatte Prime Video die Einführung von Werbung bei seinem Streamingdienst in Aussicht gestellt, ohne jedoch das konkrete Startdatum zu nennen (DWDL.de berichtete). Der Schritt sei nötig, um "noch mehr fantastische Inhalte anbieten zu können", wie das Unternehmen damals mitteilte. Die Rede ist von Werbung "in begrenztem Umfang". Ziel sei es, "deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter".

Wer das Angebot von Prime Video auch künftig ohne Werbung sehen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen: Die werbefreie Option wird für 2,99 Euro pro Monat angeboten und kann schon jetzt online vorbestellt werden. Wer die werbefreie Version ab dem neuen Jahr hingegen nicht abonniert, bekommt automatisch Werbung angezeigt - zum Preis des bisherigen Abos.

Mit dem Schritt zieht Prime Video gegenüber anderen Streaminganbietern nach. Netflix bietet schon seit einiger Zeit einen vergünstigten Tarif mit Werbung an, der bislang auch recht gut angenommen wird, was sich in den Abo-Zahlen widerspiegelt. Disney+ wiederum hat vor wenigen Wochen ein Werbe-Abo in Deutschland gestartet, das drei Euro günstiger ist als der werbefreie Tarif.