am 31.12.2023 - 13:58 Uhr

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Hotel in der ostukrainischen Stadt Charkiw sind am Samstag auch zwei Mitarbeiter des ZDF verletzt worden. Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte, sei eine ukrainische Übersetzerin von Trümmerteilen getroffen und schwer verletzt sowie ein Sicherheitsmann verletzt worden.

Zum Zeitpunkt des Angriffs befand sich das siebenköpfige ZDF-Team um Reporterin Alica Jung im Kharkiv Palace. Das Hotel wird vorwiegend von Journalisten genutzt, weil es über einen Bunker verfügt. Schon in der Vergangenheit waren Hotels, in denen Journalisten und NGO-Mitarbeiter übernachteten, von russischen Angriffen betroffen.

"Es zeigt sich, dass es keinen sicheren Ort in der Ukraine mehr gibt", sagte Alica Jung, die auch "ZDFheute.de" über weitere Einzelheiten des Vorfalls berichtet. "Über Scherben und Trümmerteile renne ich die Treppe nach unten in das unterirdische Parkhaus, das dem Hotel als Bunker dient", schreibt sie. "Dort treffe ich meinen deutschen Producer-Kollegen und unsere ukrainische Cutterin, sie versorgen gerade unsere Übersetzerin. Sie wurde in der Hotellobby verletzt, hat eine gebrochene Rippe und drei gebrochene Wirbel, wie sich später herausstellt."

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Dies ist ein weiterer Angriff Russlands auf die freie Presse. Wir hoffen, dass die verletzten Kollegen schnell genesen. Das ZDF wird weiterhin über den Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung berichten."