am 02.01.2024 - 10:28 Uhr

Die sechste Staffel ist gerade erst vorbei, da stehen schon die nächsten Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" in den Startlöchern. Wie ProSieben am Montag ankündigte, wird es die neue Staffel der Quizshow mit Joko Winterscheidt ab dem 11. Februar zu sehen geben. Am Sendeplatz ändert sich nichts: Erneut zeigt ProSieben die Produktion von Florida TV sonntags um 20:15 Uhr.

Direkt zum Auftakt wird es somit zu einem Show-Duell am Sonntagabend kommen, denn ebenfalls am 11. Februar zeigt RTL ab 20:15 Uhr "American Ice Football", eine neue Promi-Show mit Elton, produziert von Raab TV in Kooperation mit Brainpool. Diese soll auf den nächtlichen Super Bowl einstimmen.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" treten unterdessen über sechs Wochen hinweg Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf an, um die Moderation der Quizshow an sich zu reißen (DWDL.de berichtete). Zudem kämpft in jeder Folge erneut eine Zuschauerin oder ein Zuschauer mit einer Wildcard um den Job von Joko Winterscheidt.

Die jüngst ausgestrahlte Staffel verzeichnete mit durchschnittlich fast 22 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - gemessen an vorläufig gewichteten Daten - einen neuen Rekordwert. Dass es weitergehen würde, war allerdings freilich schon vor der Ausstrahlung beschlossene Sache.