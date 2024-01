"Als Hauptrechtehalter der schnellsten rein elektrischen Rennserie der Welt in Österreich und Deutschland freuen wir uns auf die partnerschafliche Zusammenarbeit mit dem neuen Sender DF1", sagte David Morgenbesser, CCO und Head of Commercial im Red Bull Media House. "Gemeinsam werden wir die Formel-E einem möglichst breiten Publikum live und exklusiv im Free-TV anbieten und damit Motorsportaction pur frei Haus liefern."

DF1-Geschäftsführer David Müller: "Wir sind begeistert, die Free-TV Rechte der Formel E ab der Saison 2024 zu übernehmen und bedanken uns bei unseren Partnern für das Vertrauen in unseren jungen Sender. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir die Leidenschaft für Motorsport in Deutschland weiter fördern und den Fans unvergessliche Momente bieten. Wir sehen voller Vorfreude dem Saisonstart am 13. Januar entgegen."

Für ProSiebenSat.1 erwies sich die Formel E in den vergangenen drei Jahren nicht als Erfolg. Angesichts stagnierender Quoten deutlich unter dem Senderschnitt ist es also nicht verwunderlich, dass die Rechte abermals den Besitzer wechseln. Bei DF1 startet die Rennserie nun zumindest in einem sportlichen Umfeld: Neben einer umfassenden Kooperation mit DAZN wird der neue Sender künftig auch die Rechte an der Deutschen Eishockey-Liga übernehmen, die bislang bei ServusTV lagen.