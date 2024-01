Mit "NCIS: Sydney" wurde im vergangenen Jahr erstmals ein "NCIS"-Ableger außerhalb der Vereinigten Staaten verortet - was aus Sicht des US-Networks CBS auch deshalb keine schlechte Idee, weil der Sender dadurch seinem Publikum auch einen Teil der Programmlücke schließen konnte, die durch den Hollywood-Streik entstanden war.

In Deutschland wird es das Spin-Off nun ebenfalls bald zu sehen geben. Beheimatet ist die Serie beim Streamingdienst Paramount+, der die erste Staffel ab dem 18. Januar veröffentlichen wird. Geplant ist, dass es wöchentlich eine neue Folge zu sehen geben soll. Beim Titel orientiert man sich indes am Original und verzichtet auf die Schreibweise "Navy CIS", wie sie in der Vergangenheit bei den bisherigen Serien des Franchises in Deutschland üblich war.

Für CBS erwies sich "NCIS: Sydney" - ursprünglich für Paramount+ Australia produziert - jüngst übrigens als schöner Erfolg. Den Staffel-Auftakt verfolgten im November 5,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - mehr als "NCIS: Los Angeles" in seiner letzten Staffel erreicht hatte, wenn auch auf einem späteren Sendeplatz.

Ob es die australische Krimiserie auch ins deutsche Free-TV schaffen wird, ist bislang hingegen noch nicht bekannt. In Sat.1 wird demnächst dafür zunächst das "Criminal Minds"-Revival zu sehen sein. "Criminal Minds: Evolution", so der Titel, wird schon ab dem 9. Januar jeweils dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt (DWDL.de berichtete).