Frank Rosin und Alexander Kumptner tun sich noch im Januar für eine neue Dokusoap bei Kabel Eins zusammen: "Rosin vs. Kumptner - Das Duell" nennt sich das von Redseven Entertainment produzierte Format, von dem zunächst eine Pilotfolge den Weg ins Programm schaffen wird.

Die Ausstrahlung erfolgt am Donnerstag, den 25. Januar um 20:15 Uhr - also auf jenem Sendeplatz, auf dem von dieser Woche an drei neue Folgen von "Rosins Restaurants" gezeigt werden. Eine Woche später, also ab dem 1. Februark werden Rosin und Kumptner schließlich zusammen mit ihrem Koch-Kollegen Ali Güngörmuş gemeinsam in der zweiten Staffel von "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" zu sehen sein (DWDL.de berichtete).

In ihrem neuen Duell-Format wollen Frank Rosin und Alexander Kumptner indes der Gastrobranche in Zeiten der Krise helfen. Anders als bei "Rosins Restaurants" geht's jedoch nicht darum, die Küche auf Vordermann zu bringen. Stattdessen wollen sie leerstehenden und ehemals lukrativen Betrieben neues Leben einhauchen, indem sie den Verpächtern einen geeigneten Gastronomen vermitteln. Dafür lassen Frank Rosin und Alexander Kumptner ihr umfangreiches Netzwerk spielen.

In der Pilotfolge geht es um den "Kultbahnhof" in Gifhorn. Sowohl Rosin als auch Kumptner haben einen potenziellen Pächter gefunden, den sie zum neuen Chef der Gastronomie machen möchten. Im Laufe der Sendung entscheidet sich, für wen von beiden sich der Eigentümer des Betriebs entscheidet.