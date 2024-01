am 04.01.2024 - 14:03 Uhr

Nachdem sich Wicky Junggeburth im vergangenen Jahr als Kommentator des Kölner Rosenmontagszugs verabschiedet hat, hat der WDR jetzt seine Nachfolge bekanntgegeben. In diesem Jahr wird erstmals Sabine Heinrich in der Kommentatorenkabine Platz nehmen. Sie bildet ein Team mit Guido Cantz, der auch schon zuletzt hinterm Mikrofon saß. Zusammen sind sie ab 9:30 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen und zu hören.

Für Heinrich, sonst Frühaufsteherin beim Radiosender WDR2, ist der Karneval jedoch keineswegs Neuland: Schon seit 2019 berichtete sie als Reporterin entlang der Zugstrecke. "Ich habe es sehr geliebt, bei Wind und Wetter als Reporterin am Zugweg zu stehen, direkt am Puls des großen Karneval-Glücks", sagt die Moderatorin. "Jetzt werde ich neben Guido in der Kommentatorenkabine Platz nehmen und sicher selber einen sehr hohen Karnevals-Glücks-Puls haben."

Unters Volk mischen sich in diesem Jahr im WDR Fernsehen derweil Reporterin Svenja Kellershohn und Martina Kratz. Letztere ist dem TV-Publikum auch als Moderatorin der Kölner Mädchensitzung bekannt, die jährlich im ZDF zu sehen ist. Vom Zugleiterwagen meldet sich unterdessen Moderatorin Anna Planken. Dort wird auf Einladung von Zugleiter Holger Kirsch dann auch der langjährige Kommentator Wicky Junggeburth mitfahren.

Den Kölner Rosenmontagszug im Ersten kommentieren unterdessen wie schon in den vergangenen Jahren wieder Monika Salchert und Thorsten Schorn. Eine Neuerung gibt es aber auch im Ersten: Dort wird in diesem Jahr erstmals Freddie Schürheck den Rosenmontagszug aus Düsseldorf kommentieren. Sie bildet zusammen mit Stefan Kleinehr ein Duo (DWDL.de berichtete).