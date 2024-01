am 05.01.2024 - 15:08 Uhr

ProSieben hat eine neue Show mit dem Titel "Wer isses?" in Aussicht gestellt. Dabei setzt der Privatsender auf die beiden Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall sowie Steven Gätjen als Moderator. Das Format basiert auf der "Line up"-Rubrik aus James Cordens "Late Late Show", die von CBS Studios und Fulwell 73 produziert und international mit den "Line-up"-Formatrechten von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird.

Unter dem Titel "Visual Suspect" ist die Show bereits bei TF1 in Frankreich gestartet, um die deutsche Adaption wird sich Tresor TV kümmern. Wann genau ProSieben das Format ausstrahlen wird, steht noch nicht fest. Die Rede ist bislang von einem Start im Frühjahr in der Primetime.

Ralf Schmitz, zuletzt bei Sat.1 zu sehen, und Chris Tall, der in der Vergangenheit bei RTL unter anderem "Murmel Mania" und "Das Supertalent" präsentierte, werden in "Wer isses?" zu konkurrierenden Detektiven. Mit einem wechselnden Promi an ihrer Seite versuchen sie ihnen unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten auf die Schliche zu kommen. Es gilt, anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten zu erraten. Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.

"Wer isses?" ist zugleich der erste große Show-Neustart, der unter dem neuen Senderchef Hannes Hiller angekündigt wird. Er hatte die Verantwortung bei ProSieben vor wenigen Monaten als Nachfolger von Daniel Rosemann übernommen.