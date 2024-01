Mit einem Unentschieden haben sich Deutschland und Österreich am Samstagabend bei der Handball-EM getrennt – ein klarer Sieg sprang für den übertragenden Sender Das Erste heraus. Die Übertragung wollte sich zur besten Sendezeit nämlich 7,7 Millionen Fans ab drei Jahren nicht entgehen lassen, bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich die Reichweite auf tolle 2,19 Millionen. In beiden Gruppen führte Handball die Reichweiten-Hitliste mit Abstand an. 27,1 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 32,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Weil Das Erste auch schon tagsüber großflächig mit Livesport punktete, lag man schließlich auch in der Tages-Endabrechnung vor allen Sendern. Bei allen kam Das Erste auf fantastische 20,5 Prozent Tagesmarktanteil, bei den Jüngeren sorgten 16,3 Prozent für Platz eins.

Die ARD-Dominanz zu Primetimebeginn verhagelte dem am Freitag noch so stark gestarteten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an Tag zwei ein wenig die Quote. Die Gesamt-Reichweite sank um rund eine Million auf noch 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wovon 1,5 Millionen klassisch werberelevant waren. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Dschungel auf 22,9 Prozent Marktanteil. Das waren fast 16 Prozentpunkte weniger als noch am Vortag. Weit überdurchschnittlich lief das Reality-Format natürlich dennoch. RTL kam trotz dieses Rückgangs auf gute Tageswerte. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil betrug 13,2 Prozent.

Tagsüber bis ran an die Hauptnachrichten waren die Quoten in der Zielgruppe sehr deutlich einstellig. Für den guten Tageswerte sorgte neben "IbeS" also auch eine starke NFL – zwei Spiele der Divisional Round liefen bei RTL ab 22:15 Uhr. Das frühe Match bescherte dem Sender in beiden Vierteln vor der Halbzeit 15,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Im dritten Viertel stieg die Quote auf tolle 16 Prozent, die Schlussphase sahen dann sogar 22 Prozent der Werberelevanten. Insgesamt bewegte sich die Reichweite bei zwischen 1,26 und 0,73 Millionen.



Nach zwei Uhr nachts begann das zweite Spiel der langen NFL-Nacht, das im ersten Abschnitt noch auf rund 440.000 Fans insgesamt kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sportübertragung mit 22,4 Prozent Marktanteil reichlich gefragt.