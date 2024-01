Als sich RTL die NFL-Rechte sicherte, kam eine Frage ziemlich schnell auf: Wie würde der Sender das Problem im Januar lösen, wenn doch eigentlich das Dschungelcamp am späten Sonntagabend läuft? An diesem Sonntag war es nun erstmals soweit und RTL wählte eine nicht bei allen Dschungel-Fans beliebte Möglichkeit: Sonja Zietlow und Jan Köppen meldeten sich um 20:15 Uhr mit einer ultrakurzen, rund 40 minütigen Sendung aus Australien. Danach schaltete man zur NFL.

"Die Stunde danach" sollte im Anschluss exklusiv bei RTL+ zu sehen sein - und weil Zietlow und Köppen kurz vor dem Ende noch eine echte Bombe platzen ließen, war der Andrang hier offenbar sehr groß. Die Ansage der beiden Moderatoren, dass Cora Schumacher das Camp kurz vor dem Beginn der sonntäglichen Liveshow schon wieder verlassen hat, zwang die Server von RTL+ nämlich in die Knie.

Bereits kurz nach dem Ende der Sendung ging auf der Plattform ab etwa 20:55 Uhr gar nichts mehr. Und während man in Köln fieberhaft an einer Lösung des Problems arbeitete und RTL+ bei einigen Userinnen und Usern im Verlauf des Abends nach und nach wieder funktionierte, so wurde bei einigen anderen auch um Mitternacht, also drei Stunden nach dem Ende der Sendung, noch eine Fehlermeldung angezeigt.

Auf Anfrage von DWDL.de erklärt eine Sendersprecherin zu den Problemen: "Aufgrund einer extrem hohen zeitgleichen Nutzung von RTL+ kam es trotz aller Vorbereitungen zu einer Überlastung mehrerer Systeme. Wir arbeiten auf Hochtouren daran, das Problem zu beheben und bitten alle IBES- und NFL-Fans um Entschuldigung und noch um ein wenig Geduld." Auch die beiden "Die Stunde danach"-Moderatoren Olivia Jones und Angela Finger-Erben entschuldigten sich bei Instagram für die Probleme. Finger-Erben erklärte, RTL+ sei wegen der vielen Login-Versuche der Userinnen und User "zusammengebrochen".

Alle Infos zum frühzeitigen Aus von Cora Schumacher bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" will RTL am Montag im Rahmen der nächsten regulären Dschungelcamp-Ausgabe zeigen. Dann ist die Sendung nicht mehr wie bislang um 20:15 Uhr zu sehen, sondern erst ab 22:15 Uhr.