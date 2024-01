Die Hoheit über die Marke "Weihnachtsmann & Co. KG" liegt ab sofort in Köln bei Super RTL, das hat der Sender jetzt bekanntgegeben. So hat man die weltweiten Rechte an der Serie und der dahinterliegenden Marke erworben - und will diese künftig ausbauen. Als neuer Rechteinhaber kann Super RTL das Format weiterentwickeln und neue Inhalte unter anderem für seine digitalen Plattformen gestalten. Andererseits will man auch im Lizenzgeschäft groß aufschlagen und die Serie global verwerten.

Frank Dietz, Head of Acquisitions & Co-Productions bei Super RTL, sagt: "‚Weihnachtsmann & Co. KG‘ gehört für viele Familien genauso zu Weihnachten wie Tannenbäume und Spekulatius. Nun Rechteinhaber dieser Traditionsmarke zu sein, ist für uns daher eine ganz besondere Verantwortung. Mit unserer langjährigen Expertise rund um Kinderprogramme können wir das Format kreativ ausbauen, für digitale Kanäle neu adaptieren und somit für nachwachsende Generationen dauerhaft frisch und attraktiv halten."

Für das Lizenzgeschäft rund um die Marke ist ab sofort Super RTL Licensing verantwortlich. "Das Spektrum reicht von Plüsch, Spielwaren und Bekleidung für die Kids bis hin zu Dekorations-, Homewear- und Food-Artikeln, an denen auch erwachsene Fans rund um Weihnachten ihre Freude haben werden", sagt Hendrik Rinsche, Senior Vice President RTL Consumer Products. Erste Gespräche dazu will man bereits vom 30. Januar bis 3. Februar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg führen.

Im Original heißt die französisch-kanadische Serie "Le monde secret du Père-Noël" (deutsch: "Die geheime Welt des Weihnachtsmanns") und umfasst eigentlich nur 26 Folgen mit einer Laufzeit von jeweils rund 22 Minuten. Dennoch hat sich die Serie beim Sender in den zurückliegenden mehr als 25 Jahren zu einem Kult entwickelt, Jahr für Jahr fahren die Folgen fantastische Einschaltquoten ein. So war es auch zuletzt: Die Ausstrahlungen am Vorabend erreichten im November und Dezember 2023 bis zu 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.