In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar werden um 2 Uhr nachts die 66. Grammy Awards verliehen. Dieser weltweit wohl bekannteste Musikpreis, der von der Recording Academy in Los Angeles vergeben wird, wird hierzulande auch in diesem Jahr wieder exklusiv von der Telekom übertragen. Den Livestream gibt es beim kostenlosen Angebot MagentaMusik oder bei MagentaTV zu sehen. Zudem zeigt der Sender #dabeiTV am 6. Februar um 20:15 Uhr eine Wiederholung, eine Aufzeichnung gibt's zum Abruf dann auch in der Megathek von Magenta TV und bei MagentaMusik.

"Wir bringen mit den Grammy Awards das größte Musik-Highlight der Welt zu unseren Kundinnen und Kunden und zu allen Musik-Fans live und exklusiv nach Deutschland. Das wird spektakulär. Es ist für uns nach dem exklusiven Konzert von James Arthur ein toller Start in ein außergewöhnliches Musikjahr", sagt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen.

Durch die Verleihung wird zum vierten Mal Trevor Noah führen, Live-Auftritte sind von Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Burna Boy, Luke Combs und Travis Scott angekündigt. Top-Nominierte sind in diesem Jahr SZA (9 Kategorien), Phoebe Bridgers, Serban Ghenea, Victoria Monét (jeweils 7), sowie Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Taylor Swift (jeweils 6).