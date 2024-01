Nach zwei Jahren im wenig glücklichen Doppelpack mit „Zervakis & Opdenhövel. Live“ - und aktuell einer kurzen Übergangsphase - probiert ProSieben ab dem 21. Februar etwas ganz Wildes: Mit mehr Comedy an den Comedy-Erfolg von „TV total“ anknüpfen. Man baut sozusagen ein LineUp wie es im Zeitalter vor XXL-Shows mal üblich war. „Länger lachen am Mittwoch“ nennt man das beim Sender und kündigt fürs erste Halbjahr gleich drei neue Comedyshows am Mittwochabend an, die jeweils im Anschluss an „TV total“ laufen werden.

Den Anfang macht am 21. Februar um 21.25 Uhr die Comedyshow „Rent a Comedian“ aus dem Hause Brainpool TV, wo einst von 2003 bis 2006 auch fünf Staffeln von „Rent a Pocher“ entstanden. Bei der Neuauflage sind u.a. Tahnee, Janine Michaelsen, Osan Yaran und Lutz van der Horst als Praktikantinnen und Praktikanten in diversen Jobs unterwegs. Gearbeitet wird im Supermarkt, im Freizeitpark, bei einer Karnevalssitzung oder auf der Skipiste.

© ProSieben

Das dritte Format am Comedy-Mittwoch ist ein altbekanntes Format unter - warum auch immer - leicht abgewandeltem Namen: Tahnee und Khalid Bounouar laden ein zur „Quatsch Comedy Show“, deren Namen kein Zufall ist. Das Format für StandUp-Comedy lehnt sich an den „Quatsch Comedy Club“ an, wird auch produziert von der Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns Serious Fun GmbH. „Quatsch is back auf ProSieben“, jubelt der Sender.

© ProSieben

Oder wie er in Anspielung auf den Senderclaim hinterherschiebt: "