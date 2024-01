Nachdem RTL angekündigt hatte, "Blamieren oder Kassieren?" und "Schlag den Besten" ins Programm zu nehmen, geschah das im Falle der Quizshow ziemlich schnell. Und nun gibt es auch einen Termin für das neue "Schlag den Besten": Die Show kehrt am 24. Februar zurück auf die Bildschirme, die vier produzierten Ausgaben sollen samstags ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

ProSieben zeigte die Show einst dienstags und donnerstags, nun also der Sendeplatz am Samstagabend, wo ProSieben unter anderem "Schlag den Star" programmiert hat. Und auch das Konzept hat sich verändert: Pro Folge treten elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander an. Der Sieger eines Spiels steht vor jeder neuen Runde vor einer Entscheidung: Weiterzocken oder das erspielte Geld mit nach Hause nehmen? In Show vier kommt es zum Showdown: Die beiden besten Prominenten der Staffel spielen im Finale um den Jackpot. ProSieben setzte in der Vergangenheit auf nichtprominente Kandidaten (DWDL.de berichtete).

Moderiert wird die Spielshow von Elton, Kommentator ist Frank Buschmann. Außerdem hat sich RTL nun auch in die Karten blicken lassen und verraten, welche Promis in der ersten Ausgabe mit dabei sein werden. Teil der Show sind dann René Casselly, Lucas Cordalis, Hilde Gerg, Pascal Hens, Paul Janke, Calvin Kleinen, Benjamin Melzer, Elena Miras, Lili Paul-Roncalli, Adriano Salvaggio und Timothy Boldt. Produziert wird die Show von Raab TV in Kooperation mit Brainpool.

Neues Hunde-Format am Sonntag

Darüber hinaus hat RTL nun auch das neue "Die Hundedetektive - Rettung für verlorene Vierbeiner" angekündigt. Das Format startet am 3. März und ist sonntags um 19:05 Uhr zu sehen. Möglich wird das, weil die NFL in der Zeit erst einmal pausiert. Inhaltlich geht es in dem neuen Format um ein Team aus Tiersuchspezialisten rund um Alexandra Grunow. Mithilfe von speziell ausgebildeten Suchhunden, modernster Technik und unterschiedlichsten Methoden versuchen sie, verschwundene Vierbeiner zu finden und sie ihren Besitzern zurückzubringen.