am 01.02.2024 - 15:30 Uhr

Super RTL bringt während seiner Toggo-Strecke ab Ende Februar die Serie "Rubble & Crew" ins Free-TV. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Spin-Off, dessen Hauptfigur, also die Buldogge Rubble, durch seine Auftritte als Mitglied der "Paw Patrol" dem jungen Publikum bereits bestens bekannt ist. Rubble gründet mit seiner Familie in der neuen Stadt Baubucht seine eigene Baufirma. Egal, ob es um den Bau einer Landebahn für einen Flughafen geht oder um ein neues Restaurant – Rubble und seine Crew erledigen den Job.

Zielgruppe sind nicht zuletzt auch jene, die noch gar nicht mit Paw Patrol in Berührung gekommen sind: Mit ruhigen Erzähltempo und sanfter Spannung wendet man sich an die ganz kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Serie ist also als Einstieg ins Paw-Patrol-Universum gedacht.

Zu sehen gibt es "Rubble & Crew" regulär ab dem 26. Februar immer werktags um 17:45 Uhr in Doppelfolgen. Doch zum Auftakt veranstaltet Super RTL gleich einen ganzen "Paw Patrol"-Tag: Am Sonntag, 25. Februar gibt's zwischen 5:30 Uhr und 20:15 Uhr bei Toggo nonstop "Paw Patrol"-Inhalte - und darin eingebettet um 7:25 Uhr, 15 Uhr und 17:45 Uhr jeweils die erste Folge von "Rubble & Crew". Bei RTL+, auf toggo.de und in der Toggo-App stehen zudem die ersten neun Episoden bereits ab Freitag, 23. Februar zurVerfügung.