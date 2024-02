am 07.02.2024 - 16:34 Uhr

Der Starttermin für die zwölfte Staffel von "The Voice Kids" steht fest: Sat.1 wird am Freitag, den 22. März um 20:15 Uhr mit der ersten Ausgabe der Blind Auditions starten. Wer nicht so lange warten möchte, kann die von Bildergarten Entertainment produzierte Musikshow auch bereits eine Woche früher sehen: Bei Joyn steht der Staffel-Auftakt bereits ab dem 15. März zum Auftakt bereit.

Joyn wird den Start von "The Voice Kids" darüber hinaus mit einer "Warm-Up-Show" begleiten, die ebenfalls am 15. März veröffentlicht wird. Darin präsentiert Sängerin Chiara Castelli exklusive Momente aus der neuen Staffel, talkt hinter den Kulissen mit den Coaches und trifft einige Kandidatinnen und Kandidaten vorangegangener Staffeln, darunter Vorjahres-Finalistin Fia, die anschließend sogar Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest vertreten durfte.

Anders als zuletzt bei "The Voice of Germany", setzt Sat.1 beim Kids-Ableger auf Kontinuität: Lena Meyer-Landrut, Smudo & Michi Beck, Alvaro Soler und Wincent Weiss werden auch in der neuen Staffel auf den roten Stühlen sitzen und bei den Blind Auditions ihr Nachwuchs-Team zusammenstellen. Und auch bei der Moderation bleibt alles beim Alten: Erneut werden Thore Schölermannund Melissa Khalaj durch die Sendung führen.

Michi Beck und Smudo waren mit ihren Schützlingen in den vergangenen beiden Jahren siegreich, der letzte Sieg von Lena Meyer-Landrut datiert hingegen schon aufs Jahr 2015, während Alvaro Soler und Wincent Weiss bislang noch nie als siegreiche Coaches aus einer Staffel hervorgingen.