am 08.02.2024 - 09:53 Uhr

"Finders Keepers" heißt das TV-Format, das bei der MIPCOM 2022 für Aufsehen sorgte – auch bei den Verantwortlichen von RTLzwei, die nicht viel Zeit vergehen ließen und zuschlugen. Die nun entstandene deutsche Version namens "Ein Haus voller Geld – Such dich reich!" (Produktion: Bavaria Entertainment) wird noch im Februar starten. Interessant ist: RTLzwei wird das neue Format beginnend am 29. Februar um 21:15 Uhr platzieren – und setzt somit also auf ein klassisches Show-Line-Up. Die Primetime eröffnen wird demnach ein Einstünder.