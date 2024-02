Mit einem neuen Format namens "Tanoshii" wollen sich ZDF und KiKa fortan an Anime- und Manga-Fans in Deutschland richten. Und somit an eine Szene, wie es Michael Stumpf, Hauptredaktionsleiter Jugend und Kinder beim ZDF, nennt, "die aus dem heutigen Medienmarkt nicht mehr wegzudenken" sei. "Wir wollen 'Tanoshii' zum neuen Zuhause für junge Anime- und Manga-Enthusiasten in Deutschland machen. Erreichen wollen wir das mit einer Mischung aus kurzen Clips auf Social-Media- und ZDF-eigenen Kanälen und Battle-Shows, in denen Fans in einem spielerischen Wettstreit ihr Wissen präsentieren, ihre Held*innen gemeinsam feiern und sich über Trends und Meinungen austauschen", so Stumpf.