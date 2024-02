am 09.02.2024 - 13:09 Uhr

Ungewöhnliche Programmierung bei Sport1: Nachdem der Sender zuletzt freitags in der Primetime auf die US-Dokusoap "Container Wars" setzte, damit aber nur überschaubare Quoten erzielte, soll's nun überraschend deutsche Fiction richten. Wie ein Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigte, setzt Sport1 dabei auf eine Kooperation mit Constantin Film. Beide Unternehmen sind bekanntlich über die Schweizer Highlight Communications miteinander verbunden und wollen nun also auf Synergien setzen.

Konkret wird Sport1 schon von dieser Woche an jeweils freitags um 20:15 Uhr eine von Constantin Film produzierte Komödie ausstrahlen. Die Rede ist vom "Sport1 Film-Freitag". Mit diesem Schritt will der Sender eigenen Angaben zufolge seine Programmfarbe Entertainment stärken. Live-Sport fällt der Programmierung aber nicht zum Opfer, schließlich war auch zuletzt am Freitagabend meist nur Programm aus der Konserve zu sehen.

Den fiktionalen Anfang macht nun zunächst der Klassiker "Die Superbullen" mit Tom Gerhardt und Axel Stein. Sie verkörpern darin, wie schon in "Voll normaal" und "Ballermann 6" die beiden Chaoten Tommie und Marie und standen bekanntlich auch schon für "Hausmeister Krause" zusammen vor der Kamera. Passend dazu nimmt Sport1 am späten Abend auch die ehemalige Sat.1-Comedyserie ins Programm: Nach mehr als zehn Jahren feiert "Hausmeister Krause" bei Sport1 auf dem Sendeplatz um 22:00 Uhr sein Free-TV-Comeback - mit wöchentlich fünf Wiederholungen am Stück.

Um 20:15 Uhr wird Sport1 unterdessen in den darauffolgenden Wochen freitags die Komödien "Autobahnraser", "Harte Jungs", "Knallharte Jungs" und "Jerry Cotton" zeigen. Eine durchaus ungewöhnliche Programmierung für den Spartensender, der mit Blick auf die derzeitigen Quoten am Freitagabend aber auch nicht allzu viel zu verlieren hat.