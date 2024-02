RTLzwei wird noch in diesem Monat die neue Staffel von "Genial daneben" ins Programm zurückholen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, läuft die Comedyshow mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning ab dem 29. Februar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Auf diesem Sendeplatz hatte RTLzwei die einstige Sat.1-Show schon im vergangenen Jahr mit guten Quoten gezeigt: Damals lag der durchschnittliche Marktanteil bei mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Die neue Staffel umfasst angesichts des Erfolgs nun gleich zwölf Folgen und damit doppelt so viele Folgen wie die Vorjahres-Staffel. RTLzwei zeigt sie im Vorfeld der neuen Spielshow "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!" mit Oliver Pocher (DWDL.de berichtete), der eine Stunde zuvor auch schon als Gast bei "Genial daneben" mit dabei sein wird. In seiner neuen Show haben schließlich vier Familien die Chance auf 100.000 Euro, die im wahrsten Sinne des Wortes in den eigenen vier Wänden versteckt sind. Zu finden seien diese an den "möglichsten und unmöglichsten" Stellen, wie es heißt.

Im weiteren Verlauf des Donnerstags setzt RTLzwei ab Ende Februar dann wieder auf "Genial daneben": So wird es um 22:20 Uhr noch einmal eine Wiederholung der ersten Staffel zu sehen geben, ehe eine Stunde später die aktuelle Folge von 20:15 Uhr erneut ausgestrahlt wird.

Im Rahmen der Aufzeichnungen hatte Constantin Entertainment im vergangenen Jahr aber nicht nur weitere "Genial daneben"-Folgen produziert, sondern auch eine neue Show mit dem Titel "Genial witzig", in der prominente Gäste das Publikum mit ihren besten Witzen zum Lachen bringen sollen - so wie einst auch bei "Richtig witzig" in Sat.1. Wann diese Show, die ebenfalls von Hugo Egon Balder präsentiert wird, bei RTLzwei zu sehen sein wird, steht bislang aber noch nicht fest.