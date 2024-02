Lennart Harendza verlässt Seven.One Media, das hat ein Unternehmenssprecher gegenüber "Clap" bestätigt. "Für Lennart Harendza hat sich eine neue spannende berufliche Herausforderung außerhalb der Seven.One Media ergeben, die er in den nächsten Monaten antreten wird", heißt es vom Vermarkter der ProSiebenSat.1-Gruppe.

Vorsitzender der Seven.One Media-Geschäftsführung und damit Chef-Vermarkter Carsten Schwecke ist erst seit einigen Monaten im Amt, er folgte damals auf den langjährigen Seven.One Media-Chef Thomas Wagner. Nun muss sich Schwecke um einen Nachfolger für Harendza kümmern. Das dürfte spannend werden: Wird es der neue Vermarktungs-Boss bei der Nachbesetzung belassen oder plant er eine größere Rochade im Führungsteam?

Lennart Harendza arbeitete bereits seit 2011 für das Unternehmen und hat sich in der Zeit hochgearbeitet. Gestartet war er noch als Account Manager, später wurde er unter anderem Account Director und Director Sales. Im August 2021, als Andreas Kösling Seven.One Media nach einem nur wenige Monate dauernden Gastspiel schon wieder verließ, stieg er in die Geschäftsführung des Unternehmens auf und verantwortete seither die Bereiche Agency-Sales und Client-Sales.

In den zurückliegenden Monaten trat Lennart Harendza auch öffentlich verstärkt in Erscheinung. So war er etwa für die Presse Ansprechpartner in der Zeit des Übergangs zwischen Thomas Wagner und Carsten Schwecke. Einen Ausblick auf 2024 wollte Harendza gegenüber DWDL.de im Oktober 2023 noch nicht abgeben, aber er sagte, dass "auch 2024 die Kombination aus hohen plattformunabhängigen, gattungsübergreifenden Reichweiten mit innovativen Werbeprodukten bei den Advertisern an Relevanz gewinnen wird". Und: "Die Werbekunden lieben Joyn".