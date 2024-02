am 12.02.2024 - 13:09 Uhr

Als Netflix vor rund elf Monaten in Berlin Einblicke in kommende Fiction-Projekte gewährte, hieß die von W&B Television und Showrunner sowie Creator Marvin Kren kommende Serie noch "Criminel". Erste Bilder, gezeigt damals im vergangenen Spätwinter, versprachen ein Spektakel rauer Art. Nun ist klar: Wenn die Serie am 4. April startet, wie nun bestätigt wurde, wird sie unter dem Namen "Crooks" zur Verfügung stehen.

Sie müssen fliehen und Charlys Familie in Sicherheit bringen. Auf der Suche nach sich selbst und bei dem Versuch, das zu retten, was ihnen im Leben wichtig ist, müssen sich zwei Gauner gegen die Clans aus Berlin, Wien und Marseille behaupten.