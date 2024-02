Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass der SWR für die ARD Mediathek eine Kuppelshow beigesteuert hat, die von Collien Ulmen-Fernandes moderiert wurde. Nun steht fest, wann die zweite Staffel von "Stadt + Land = Liebe" laufen wird. Die sechs rund 45 Minuten langen Episoden werden ab dem 7. März in der ARD Mediathek zum Abruf bereit stehen. Eine lineare Ausstrahlung ist im SWR Fernsehen geplant, hierfür stehen die finalen Sendetermine aber noch nicht fest.

Auf den Spuren des Göhrde-Mörders

In drei Mal 30 Minuten befasst sich die "ARD Crime Time" zudem ab Ende März mit den Taten des Göhrde-Möders. In den Jahren von 1968 bis 1986 gibt es eine Reihe von Kapitaldelikten an Frauen, die bis heute ungelöst sind. Hat ein Friedhofsgärtner, der sogenannte „Göhrde-Mörder“, noch viel mehr Menschen umgebracht als bislang bekannt. Der ehemalige Chef des Hamburger LKA, Reinhard Chedor, geht in der TV-Sendung mit seinem Team neuen Spuren nach. Auf Abruf stehen die Folgen ab dem 27. März bereit, linear startet der NDR am 10. April zur besten Sendezeit.