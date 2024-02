am 13.02.2024 - 10:56 Uhr

Nach zwei Jahren legt RTL in diesem Jahr "Die Passion" neu auf. Doch die Frage, wer Jesus mimt, blieb bislang noch unbeantwortet. Nun hat RTL das Geheimnis gelüftet: Sänger, Schauspieler und Moderator Ben Blümel übernimmt die Rolle des Jesus und damit die zentrale Figur der Ostergeschichte. Bekannt wurde er vor mehr als 20 Jahren mit dem Chart-Hit "Engel", inzwischen steht er seit vielen Jahren vorwiegend für den Kika vor der Kamera.

"Meine Erwartung an 'Die Passion' ist tatsächlich riesengroß", sagte der 42-Jährige. "Es ist ganz toll, ein Teil davon sein zu dürfen und vor allem alles zu geben, um die größte Geschichte der Welt nochmal neu durch moderne Popsongs interpretieren zu dürfen. Also, ich habe richtig Bock."

Auch die Besetzung der Figur Judas ist inzwischen geklärt: Wie RTL mitteilte, wird der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht den Jünger, der Jesus an die Autoritäten verriet, verkörpern. "Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen - und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichter der Geschichte", so Ochsenknecht. "Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur 'böse'. Ich freue mich sehr darauf, all die Nuancen herauszuarbeiten."

Gesendet wird "Die Passion" in diesem Jahr am Mittwoch, den 27. März live aus Kassel. Schauspieler Hannes Jaenicke übernimmt dabei die Rolle des Erzählers. Hinter der Produktion stehen Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande, Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst.