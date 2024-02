am 15.02.2024 - 09:18 Uhr

Nachdem Sat.1 den "Deutschen Comedypreis" zwei Jahre nach der Übernahme von RTL 2021 angesichts mauer Quoten nicht fortführen wollte, schuf man Anfang 2023 gemeinsam mit Banijay ein neues Gefäß, um Comedians eine Bühne zu bieten. Die Show unter dem Titel "Die besten Comedians Deutschlands" lief Anfang 2024 mit 13,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe 14-49 richtig gut. Im Sommer folgten dann noch zwei weitere Ausgaben, von denen sich die letzte in Konkurrenz zum DFB-Pokal zwar etwas schwerer tat, was der insgesamt positiven Bilanz aber keinen Abbruch tat.

Kein Wunder also, dass es in diesem Jahr sogar mit etwas höherer Schlagzahl weiter geht. Daniel Boschmann führt durch vier neue Ausgaben von "Die besten Comedians Deutschlands", von denen die ersten beiden am 8. und 15. März jeweils freitags um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. Die dritte und vierte Show soll dann wieder im Sommerprogramm laufen, genaue Termine gibt's hier noch nicht.

In der ersten Sendung werden Bastian Bielendorfer, Chris Tall, Herr Schröder, Johann König, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Negah Amiri, Özcan Cosar und Tutty Tran auftreten, für die zweite Sendung sind Assane Badiane, Bülent Ceylan, Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar, Luke Mockridge, Markus Krebs, Okan Seese, Paul Panzer, Rüdiger Hoffmann, Tahnee und Torsten Sträter angekündigt.

Obendrein schicken Brainpool Live Entertainment und Seven.One Starwatch die Comedy-Gala im September übrigens auch auf eine kleine Livetour, Termine gibt es Anfang September in Hannover, Hamburg und Berlin.

Doch nochmal zurück zum Fernsehprogramm: Einen Tag vor "Den besten Comedians Deutschlands" kehrt am 7. März bei Kabel Eins auch "Achtung Abzocke" ins Programm zurück. Peter Giesel ist dann wieder donnerstags ab 20:15 Uhr "Betrügern auf der Spur". Er übernimmt den Sendeplatz somit von "Roadtrip Amerika 2", das derzeit erfolgreich dort läuft.