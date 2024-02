am 15.02.2024 - 14:31 Uhr

Die zweite Staffel der Dokusoap "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" geht schon in der kommenden Woche weiter. Wie jetzt bekannt wurde, werden ab dem 22. Februar acht neue Folgen bei RTL+ veröffentlicht. Der Streamingdienst zeigt jeweils donnerstags zwei Episoden der Produktion von Good Guys Entertainment.

Im vergangenen Jahr war die erste Staffel des Formats über den Alltag des Rappers Bushido und seiner Frau Anna-Maria noch im Free-TV bei RTL zu sehen - und feierte insbesondere beim jungen Publikum durchaus ordentliche Erfolge. Alle vier Folgen erzielten damals zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, im Schnitt waren fast elf Prozent drin.

Für die Fortsetzung verspricht RTL+ nun "erneut intime Einblicke". Während die Familie ihren Rhythmus in der neuen Heimat Dubai findet, bastelt Bushido an seinem musikalischen Comeback. Der Rapper plant ein neues Album und dazu die erste Tour seit acht Jahren. Allerdings ist er deshalb viele Monate von seiner Frau und den Kindern getrennt. Zudem erzählt die Dokusoap von einem unerwarteten Ereignis im Sommerurlaub und einem erneuten Umzug.

Piraten-Serie geht weiter

Daneben hat RTL+ auch neuen Serien-Stoff in Aussicht gestellt: Ab dem 15. März zeigt der Streamingdienst die zweite Staffel der Piratenkomödie "Our Flag means Death" von David Jenkins. In der Serie geht es um die Eskapaden des Gentleman-Piraten Stede Bonnet (Rhys Darby), einem wohlhabenden Adeligen, der seine Familie und sein aristokratisches Leben aufgegeben hat, um als Kapitän eines Piratenschiffs ein abenteuerliches Leben zu führen.