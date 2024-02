am 15.02.2024 - 15:41 Uhr

Die Verfilmung der "Maxton Hall"-Reihe hat einen Ausstrahlungstermin: Prime Video wird den ersten Teil als sechsteilige Serie ab Donnerstag, den 9. Mai ausstrahlen - und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in über 240 Ländern und Territorien weltweit, wie Amazon mitteilte. Gezeigt wird die Produktion von UFA Fiction hierzulande unter dem Titel "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns". Die Vorlage bildete der Bestseller-Roman "Save Me" von Autorin Mona Kasten.

Im Zentrum der Serie stehen Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in einer modernen Liebesgeschichte zwischen einem Jungen aus der Oberschicht und einem Mädchen aus der Arbeiterklasse in einer Welt voller Glamour, Prestige, Geheimnisse und Drama. Und darum geht es: Als die Stipendiatin Ruby Bell am Maxton Hall Privatcollege unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, rückt sie mitten ins Fadenkreuz des arroganten Millionärserben James Beaufort. Der gut aussehende Schüler versucht fortan, Rubys Schweigen zu erkaufen. Und obwohl die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, werden sie bald alles aufs Spiel setzen, um zusammen zu sein.

Produzent ist Markus Brunnemann, ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim und Daphne Ferraro ist die Head-Autorin. "Mona Kasten hat mitreißende Charaktere und eine überaus berührende Geschichte geschaffen", sagte Brunnemann schon bei der Vorstellung des Projekts vor eineinhalb Jahren. "Ihre liebgewonnenen Figuren und Orte nun gemeinsam mit der ausführenden Produzentin Ceylan Yildirim auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken, ist eine große Freude und wir alle sind uns der Verantwortung gerade gegenüber den Fans sehr bewusst."

Die "Maxton Hall"-Reihe ist auch als Teil der neuen Strategie von Prime Video zu sehen, mit den Eigenproduktionen verstärkt ein breites Publikum zu erreichen. Mit Blick auf die Serie sprach Philipp Pratt, Head of German Originals bei Prime Video, schon im Herbst im DWDL.de-Interview von "sehr hohen Erwartungen".