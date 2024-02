am 19.02.2024 - 00:06 Uhr

Es wirkt fast antizyklisch wenn RTLzwei zum Start ins noch weitgehend ungewisse Fernsehjahr 2024, bei dem die Branche weiterhin auf eine anhaltende Erholung wartet, eine Show-Offensive ankündigt und das mit einem LineUp an Formaten und Köpfen, die bis zuletzt noch bei größeren Sendern zuhause waren. Und all das beim selbsternannten „Home of Reality“?

„Auch Shows und Unterhaltung passen da rein, wenn man sie ‚typisch RTLzwei' macht“, sagt Malte Kruber und erklärt, was er damit meint: „Familiär, nahbar, echt – also nicht die ganz große Bühne mit viel Glanz und Glamour. Es muss sich eher anfühlen wie ein Spieleabend bei Freunden – mit Spannung und ordentlich was zum Lachen.“

Im vergangenen Jahr hat RTLzwei bereits zwei Showmarken zurück auf den Bildschirm gebracht und diese Neuauflagen vom „Glücksrad“ aus dem Hause Banijay Productions (ehemals Noisy Pictures) und „Genial daneben“ von Constantin Entertainment werden fortgeführt. Im Falle des „Glücksrad“ mit Guido Cantz als neuem Moderator an der Seite von Sonya Kraus - und gekürzt als einstündige Show.

Für Malte Kruber eine strategische Entscheidung: „Immer weniger Zuschauer haben Lust, außerhalb von großen TV-Events drei oder vier Stunden mit einem Format zu verbringen. Deshalb setzen wir vor allem auf kurze Shows mit nur 45 Minuten netto Länge.“

Adaptiert und entwickelt: Zwei Shows mit Oliver Pocher

„Amerikanische Lizenzinhaber haben sich die Augen gerieben, als wir kurze Shows eingekauft haben: ‚Ihr Deutschen wollt es doch immer megalang‘, haben sie gelacht“, erzählt Kruber. Inklusive Werbepausen also Einstünder. „Die lassen sich dann miteinander modular programmieren, wie wir es am RTLzwei-Show-Donnerstag machen werden. Auch das reduziert das wirtschaftliche Risiko.“

© RTLzwei Oliver Pocher hat ne neue TV-Heimat

Schon am 29. Februar startet ein neues im Ausland eingekauftes Format: „Ein Haus voller Geld - such dich reich!“ mit Oliver Pocher. Es ist eine von Bavaria Entertainment produzierte Adaption des belgischen Formats „Finders Keepers“, in der eine Familie auf der Suche nach 100.000 Euro Bargeld ihr eigenes Zuhause auseinander nimmt.

Und es bleibt nicht das einzige Format mit Oliver Pocher bei RTLzwei, wie Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment im Gespräch mit DWDL.de bestätigt: Pocher führt in diesem Jahr als Moderator auch durch die Neuentwicklung „Dinge gibt’s“, in der prominente Paare erraten, welche skurrilen Gegenstände oder Erlebnisse den höchsten Wert haben. Produziert wird das Format von den Fernsehmachern in Hamburg.

Von der großen Halbschwester RTL erbt RTLzwei den Gameshow-Klassiker „Der Preis ist heiß“ (UFA Show & Factual) mit Harry Wijnvoord und Thorsten Schorn, die 2024 zunächst mit einer Ausgabe eingeplant ist. „Mit Option auf Verlängerung“, sagt Malte Kruber.

Neues aus dem Waschsalon: Comeback von "Nightwash"

Schon in wenigen Wochen feiert ein weiteres Format sein Comeback bei RTLzwei: Brainpool produziert für den Sender eine Neuauflage der StandUp-Comedyshow „Nightwash“, die nach zahlreichen Stationen im deutschen Fernsehen - zuletzt bei Sat.1 - jetzt also bei RTLzwei eine neue TV-Heimat gefunden hat.

© Brainpool Von zuletzt Sat.1 zu RTLzwei: "Nightwash" wieder im TV

Durch die Neuauflage führen wechselnde Hosts, dabei sind Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani, Markus Krebs und Osan Yaran. Damit hat der Sender eine weitere Comedyshow neben dem schon angekündigten „Genial daneben“-SpinOff „Genial witzig - Das große Witze-Battle“ (Constantin Entertainment), bei dem vier Comedians klären, wer die besten Witze erzählt.

Zum Ausbau der Programmfarbe sagt Kruber: „‚Nightwash‘ passt zu uns, es gibt neuen Talenten eine Chance, immer unterstützt und anmoderiert von großen, etablierten Comedystars, die man vor dem tollen Erfolg von ‚Genial daneben‘ bei RTLzwei nicht verortet hat. Jetzt kommen sie zu uns. Und ‚Genial witzig‘ als Spin-off von ‚Genial daneben‘ ist die konsequente Weiterführung. Wenn es die Zuschauer annehmen, machen wir in Zukunft gerne mehr Shows zum Lachen.“

Gleich sieben Formate von sechs Produktionsfirmen, darunter zwei neue Unterhaltungsshows mit Oliver Pocher, das „Glücksrad“ jetzt mit Guido Cantz, die Neuauflage von „Nightwash“ mit wechselnden Hosts und das geerbte „Der Preis ist heiß“ sowie „Genial daneben“ und das SpinOff „Genial witzig“. Ein Mix aus Reboots und neue Ideen also.

"Effizient heißt nicht billig, schließlich wollen wir Publikum und Werbemarkt gleichermaßen überzeugen"

Malte Kruber

Aber woher kommt das Geld für so eine Offensive, mit der RTLzwei übrigens genauso wie Sat.1 den Donnerstagabend zum neuen Showabend erklären will? „Aufgrund der Marktsituation achten wir natürlich darauf kostenbewusst zu produzieren, ohne die Seele und den Charakter der Shows zu verlieren. Das gelingt mit starken Köpfen und einer effizienten Produktionsweise, beispielsweise mit mehreren Aufzeichnungen am Stück und modularen Sets“, sagt Malte Kruber.

Und schiebt gleich hinterher: „Effizient heißt nicht billig, schließlich wollen wir Publikum und Werbemarkt gleichermaßen überzeugen. Es entstehen in der Branche gerade viele Ideen, Show und Entertainment günstiger zu realisieren, ohne qualitative Abstriche zu machen.“ Im Werbemarkt sei das Interesse am Genre Show groß. Warum? „Das sind garantiert positive Umfelder“, sagt der Programmdirektor Unterhaltung, Malte Kruber. „Das kommt gut an.“

Es dürften in diesem Jahr spannende Donnerstage werden mit gleich zwei Sendern, die den Wochentag in diesen Wochen zum Showtag ausrufen. Und möglicherweise zeichnet sich gerade ein kleiner Programmtrend 2024 ab: Das Comeback von Programm-LineUps mit mehreren kürzeren Sendungen nach Jahren der XXL-Unterhaltung (oder wie Peer Schader es nannte: Dehntertainment) - nach ProSieben mit Comedy am Mittwoch, jetzt RTLzwei am Donnerstag.