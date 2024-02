Am 3. Mai startet die neue Dramedy "Die Zweiflers" in der ARD-Mediathek. Im Mittelpunkt der Turbokultur-Produktion, die die ARD Degeto als "moderne Highend-Serie" bezeichnet, steht die jüdisch-deutsche Familie Zweifler und deren Delikatessengeschäft in Frankfurt am Main. In den Hauptrollen sind Aaron und Leo Altaras, Saffron Marni Coomber, Sunnyi Melles, Mark Ivanir, Mike Burstyn, Martin Wuttke, Eleanor Reissa, Deleila Piasko, Lena Klenke, Ute Lemper und Leonie Wittgenstein zu sehen.

"'Die Zweiflers' erzählt jüdisches Leben im Jetzt - eine warmherzige, skurrile und unterhaltsame Geschichte einer Familie in all ihren Facetten, schonungslos offen und ehrlich", so Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film. "Solch eine Erzählung ist längst überfällig; die Anerkennung kultureller und religiöser Vielfalt ist aktuell wichtiger denn je. 'Die Zweiflers' schafft einen humorvollen wie reflektierten Zugang zu Themen jüdischer Kultur in Deutschland." Man setze darauf, "dass die Serie nicht nur unterhält, sondern auch zum Dialog anregt".

Showrunner und Creator von "Die Zweiflers" ist David Hadda, der zusammen mit Juri Sternburg und Sarah Hadda die Drehbücher schrieb. Die Regie führten Anja Marquardt und Clara Zoë My-Linh von Arnim. Die Kamera verantwortet Phillip Kaminiak.

Und darum geht es: Die Zweiflers stehen vor einer lebensverändernden Entscheidung: Familienoberhaupt Symcha Zweifler (Mike Burstyn) will das Delikatessenimperium der Familie verkaufen. Doch der Verkauf bringt die Vergangenheit zurück, als unerwartet die wilden Anfänge von Symcha Zweifler im Frankfurter Rotlichtviertel direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben. Ein einzelnes Geschäft wird zur Zerreißprobe für die ganze Familie, als lang verdrängte Konflikte wieder aufbrechen. Die Liebesgeschichte zwischen Symchas Enkel Samuel (Aaron Altaras) und der Köchin Saba (Saffron Marni Coomber) verschärft die Situation, als Uneinigkeit darüber entsteht, ob der neugeborene Sohn beschnitten werden soll oder nicht. Samuel ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Frau und Kind, den Erwartungen seiner allgegenwärtigen Familie und den jüdischen Traditionen.

Geplant ist auch eine Ausstrahlung im Ersten. Ein genauer Sendetermin für "Die Zweiflers" wurde bislang allerdings noch nicht genannt.