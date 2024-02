RTL+ will zu Ostern für Disco-Fieber in Deutschland sorgen: Wie jetzt bekannt wurde, wird der Streamingdienst die neue Serie "Disko 76" ab dem 28. März zum Abruf bereitstellen. Es handelt sich dabei um eine Produktion von UFA Fiction, die als Projekt der Bertelsmann Content Alliance angelegt ist. So umfasst das Paket von "Disko 76" neben der Serie auch einen gleichnamigen Roman von Dorothee Fesel, der am 13. März im Goldmann Verlag erscheint. Dazu kommt, dass ein Team von BMG die Produktion der Serie mit musikalischer Beratung unterstützte.

Die sechsteilige Serie spielt im grauen Bochum der 70er Jahre, aus dem sich die junge Doro aus ihrer einengenden Ehe in die freie, bunte Diskowelt flüchtet. Dabei verliebt sie sich nicht nur in die Musik, sondern auch in den attraktiven Tänzer Robert. Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben.

In den Hauptrollen sind Luise Aschenbrenner ("Brut") und Jannik Schümann ("Sisi") zu sehen. Daneben standen Vanessa Loibl ("Unsere wunderbaren Jahre"), Jonas Holdenrieder ("Schlafschafe"), Emma Nova ("In Berlin wächst kein Orangenbaum"), Merlin Sandmeyer ("Die Discounter"), Natalia Wörner ("Die Diplomatin"), Farba Dieng ("Toubab"), Julia Jendrossek ("Freibad"), Jule Böwe ("Tatort: Die Kalten und die Toten"), Aljoscha Stadelmann ("Fabian oder der Gang vor die Hunde"), Moritz Jahn ("Dark", "Wir könnten genauso tot sein") und Jacob Matschenz ("Babylon Berlin") vor der Kamera.

Produzentin von "Disko 76" ist Sinah Swyter, Regie führen Florian Knittel und Lars Montag nach einer Idee von Benjamin Benedict und den Drehbüchern von Linda Brieda (Headautorin), Dorothee Fesel, Judy Horney, Antonia Rothe-Liermann und Janosch Kosack. Executive Producer von RTL Deutschland ist Sylke Poensgen unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel.

An diesem Dienstag ist "Disko 76" übrigens zunächst auf dem Berlinale Series Market zu sehen, Mitte März folgt zudem ein Special-Screening im Rahmen der Séries Mania in Lille.