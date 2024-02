Für allzu große Unterhaltungsshows ist der Hessische Rundfunk (HR) derzeit nicht bekannt. Selbst in seinem Dritten Fernsehprogramm spielen Shows, wenn nicht gerade Fastnacht ist, inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle. Das war vor einigen Jahren noch anders: Mit Formaten mit dem "Hessenquiz" oder dem "Dings vom Dach" feierte der Sender in Hessen lange große Quoten-Erfolge im Linearen. Doch mit der Verschiebung von Etats ins Digitale - verbunden dem Ziel, verstärkt jüngere Zielgruppen zu erreichen - kündigte der HR schon 2019 das Ende beider Sendungen an.

Seither sind klassische Shows im HR Fernsehen die Ausnahme – und der noch verbliebene Rate-Klassiker "Straßenstars" mit Moderator Roberto Cappellutti, der jüngst sein 20-jähriges Jubiläum feierte, hat sich seither von einer klassischen Studio-Show vor Publikum zum gemütlichen Kammerspiel entwickelt. Vor diesem Hintergrund passt es gut ins Bild, dass sich HR nun im wahrsten Sinne des Wortes die Fernsehunterhaltung spart; genauer gesagt die Redaktion FS-Unterhaltung, die bislang direkt unter der scheidenden Programmdirektorin Gabriele Holzner angesiedelt war.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte der HR den Schritt und verweist auf einen größeren Zusammenhang. "Der HR verändert sich aktuell an vielen Stellen. Wir etablieren etwa ein Portfoliomanagement, mit dem wir die strategische Steuerung unseres Gesamtangebots ermöglichen, und ein Distributions- und Channelmanagement, das für die optimale Ausspielung unserer Inhalte sorgt", sagte ein Sendersprecher. "In diesem Zuge werden auch Redaktionen, Formate und Themen in neue Organisationseinheiten verortet – mit dem Ziel, crossmediale Content-Units zu schaffen, die inhaltlich große Schnittmengen haben."

Orientieren will sich der HR dabei erklärtermaßen an den Strukturen der ARD-Kompetenzcenter und Gemeinschaftsredaktionen, die gerade gebildet werden. Im HR seien bereits einige solcher thematischen Einheiten entstanden, etwa die für regionale Information zuständige "Hesseninformation" oder die "Kultur-Unit". "Auch bei der Unterhaltung verfolgen wir das Ziel, Themen und Formate zusammenzufassen. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr mit einer Überprüfung begonnen, in welchen Content-Units die Formate der Redaktionen 'FS-Unterhaltung' und 'Hessen entdecken' verortet werden können", so der HR-Sprecher gegenüber DWDL.de.

© HR/Ben Knabe "Straßenstars" mit Roberto Cappeluti läuft seit 2004 im HR Fernsehen

Neben den "Straßenstars" wurden in der bisherigen Redaktion FS-Unterhaltung auch die jährlichen Fastnachtssendungen für das HR Fernsehen, aber auch Formate wie "Kochstories" sowie die samstägliche Lottosendung, ein YouTube-Talk für Arte sowie diverse Produktionen für die ARD, darunter Comedyformate, Dokuserien oder Quizshows, betreut. Die Redaktion "Hessen entdecken" wiederum ist verantwortlich für verschiedene Doku-Formate von Kochen über Reisen bis zu "Erlebnis Hessen" oder "Mittendrin". Es gab auch hier also bislang schon einige thematische Überschneidungen.