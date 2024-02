Im April ist es drei Jahre her, dass Das Erste nachmittags um 16:10 Uhr ein Quizformat ausgestrahlt hat. Damals handelte es sich um eine Neuauflage der einst unfassbar erfolgreichen Sendung "Das Quiz mit Jörg Pilawa", die zu ihren besten Zeiten teils über fünf Millionen Menschen am Vorabend erreichte. 84 Mal lief das neue "Quiz mit Jörg Pilawa", doch ein echter Erfolg wollte sich nicht einstellen. Sieben Prozent Marktanteil holte die Produktion von Herr P. im Schnitt insgesamt, zudem zirka vier Prozent bei den Jüngeren.

Aktuell setzt Das Erste wochentags um 16:10 Uhr auf Wiederholungen von "Verrückt nach Meer", ausprobiert wurden zuletzt auf dem Slot auch "Hofgeschichten" (mit rund sieben und rund sechseinhalb Prozent in den ersten beiden Staffeln). Kurz nach Ostern 2024 kehrt auf dem 16:10-Uhr-Sendeplatz nun wieder ein Ratespiel zurück. Moderieren wird dann Lea Wagner, "Sportschau"-Moderatorin, die zuletzt schon Quizerfahrung bei "Das große Menschen-Raten" sammelte.



"Frag mich was Leichteres", hergestellt von UFA Show & Factual ("Wer weiß denn sowas?") macht's anders herum. Dieses Quiz beginnt nämlich mit den schweren Fragen – Stück für Stück werden die Anforderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten dann leichter. In jeder Folge spielen zwei Teams, deren Alltags- und Allgemeinwissen auf die Probe gestellt wird, gegeneinander. Um zu gewinnen, kommt es aber auch auf gute Menschenkenntnis an – und auf die Fähigkeit, die Gegenspieler richtig einzuschätzen.

In der Show fordert ein Team aus drei Zuschauer-Kandidaten ein prominentes Experten-Trio heraus, das zum festen „Inventar“ der Sendung gehört. Dieser "Experten-Familie" angehören werden Jens Riewa ("Tagesschau"), Marwa Eldessouky ("rbb Abendshow") und Ralph Caspers ("Quarks"). Die Kandidaten sind mal Familienmitglieder oder beste Freundinnen, gute Kolleginnen und Kollegen, alte Klassenkameraden oder Menschen, die miteinander Theater spielen.