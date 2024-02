am 27.02.2024 - 11:39 Uhr

Ein neues Comedy-Programm angekündigt hat der ProSiebenSat.1-Streamer Joyn für den Sommer. Insgesamt 36 Comedians sollen im neuen "Comedy Battle" dabei sein, einer Wettkampfshow, in der es darum geht, den "Gegner", von der Bühne "zu scherzen." Die entstehenden sechs Folgen umfassen somit letztlich 18 Battles, in denen die Humoristinnen und Humoristen antreten, um die Gegnerin oder den Gegner zu besiegen.

Wer gewinnt, das entscheidet eine Jury aus Comedy-Fachleuten. Die personelle Besetzung dieser Jury ist aktuell noch nicht bekannt. Starkl Film aus Berlin produziert die neue Joyn-Sendung. Das Unternehmen machte zuletzt unter anderem mit der Freevee-Sendung "Jokah & Tutty" auf sich aufmerksam.



"Comedy Battle" ist somit ein weiteres Beispiel der Veränderung von Joyn. Setzte der Streamer früher vor allem auf Programme für die ganz junge Zielgruppe – mit Protagonisten aus der Netzwelt, richtet man sich mittlerweile schon an ein breites Publikum. Ende 2023 etwa entstand vorab für Joyn die Reality-Show "Forsthaus Rampensau" – sie wurde erst mit mehreren Wochen Verzögerung auch bei ProSieben ausgewertet. In der kommenden Woche startet Joyn die neue "Big Brother"-Staffel, auch hier gibt es zwar einen Free-TV-Partner (Sat.1), wer "Big Brother" aber täglich verfolgen kommt, an der Joyn-App nicht vorbei.

Die Stärkung von Joyn ist nicht zuletzt auch das klare Ziel von Seven.One. "Im Fokus unserer Investitionen steht Joyn. Joyn ist und bleibt Zentrum unserer Entertainment-Strategie. Die Erfolge der letzten Monate zeigen, wie erfolgreich das sein kann, wenn wir unsere Sender und Joyn effektiv miteinander vernetzen", hatte etwa Chief Content Officer Henrik Pabst im Januar im großen DWDL-Interview gesagt.